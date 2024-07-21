Хельсинки, 21 июля, 2024, 16:45 — ИА Регнум. Вооружённые силы Финляндии и пограничная служба страны проводят учения вблизи государственной границы с Россией, сообщила 21 июля пресс-служба штаба Сухопутных войск Финляндии.

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Доступ к контрольно-пропускному пункту «Ваалимаа» будет закрыт до начала августа, отмечается в сообщении.

Учения стартовали 21 июля. В них примут участие около 1700 человек и 300 единиц техники, в том числе авиация. Планируется отработать способность подразделений вооружённых сил работать совместно с пограничной службой и другими структурами.

Как передавало ИА Регнум, ранее 21 июля пресс-служба сил обороны Финляндии сообщила, что тяжёлые бомбардировщики Военно-воздушных сил США B-52 Stratofortress провели тренировочный полёт над территорией страны. Бомбардировщики сопровождались американскими самолётами-заправщиками KC-135 и KC-46. Они прибыли из Норвегии и пролетели над территорией Финляндии в южном направлении.

Ранее в этот же день Минобороны России информировало, что истребители МиГ-29 и МиГ-31 не допустили нарушения государственной границы РФ парой стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США над акваторией Баренцева моря. При приближении российских истребителей американские бомбардировщики выполнили разворот от госграницы РФ.

18 июля глава МВД Финляндии Мари Рантанен заявила, что открывать границу с Россией пока не планируется. Пункты пропуска были закрыты в декабре 2023 года, это решение в Хельсинки объяснили желанием противодействовать большому потоку въезжающих с российской стороны беженцев из стран Африки и Ближнего Востока.

Финляндия вступила в НАТО в 2023 году. МИД России отмечал, что протяжённость общей границы России со странами военного блока выросла более чем в два раза.

В ближайшей перспективе Финляндия станет площадкой для размещения дополнительных войск и ударных вооружений НАТО, предположил первый заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев. Вступив в НАТО, Финляндия сама сделала себя ключевой мишенью в случае конфликта России и военного блока, отмечал доцент кафедры экономики Хельсинкского университета Туомас Малинен.