Москва, 31 июля, 2024, 12:13 — ИА Регнум. Россия призывает Международный олимпийский комитет (МОК) отказаться от деструктивной антироссийской линии. Об этом в ходе брифинга заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Андрей Настасьин.

WangLili/Global Look Press Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах

«Вновь хотим напомнить, что спорт является универсальной ценностью, а право на участие в спортивных соревнованиях — неотъемлемым правом человека. И никто, даже господин Томас Бах (президент МОК), не обладает монополией на эту сферу человеческой деятельности», — отметил он.

Настасьин также призвал руководство МОК неукоснительно следовать основополагающим принципам международного олимпийского движения.

Как сообщало ИА Регнум, по решению МОК спортсмены из России могут принимать участие в Олимпийских играх в Париже только в нейтральном статусе и без какой-либо национальной символики. Также они могут выступать лишь в индивидуальных видах спорта.

Президент России Владимир Путин назвал такие подходы МОК к допуску спортсменов из РФ этнической дискриминацией. Он отметил, что без российских атлетов Олимпийские соревнования станут неинтересными. Путин также добавил, что Россия будет развивать свой спорт, поддерживать спортсменов, а также заниматься организацией международных соревнований, следуя принципам олимпизма.