Вашингтон, 31 июля, 2024, 09:53 — ИА Регнум. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на вопросы о том, причастен ли Израиль к убийству главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

TASS /Zuma/Mahmoud Issa

«У меня ничего для вас нет по этому поводу», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста The New York Times.

Как передавало ИА Регнум, ночью 31 июля 61-летний Хания и один из его телохранителей погибли в результате ракетного удара по дому в Тегеране. ХАМАС официально подтвердило смерть главы политбюро. В Иран Хания прибыл для участия в церемонии инаугурации нового президента страны Масуда Пезешкиана.

Замглавы российского МИД Михаил Богданов заявил, что гибель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании является политическим убийством. По его словам, случившееся очень негативно скажется на ходе переговоров по ближневосточному урегулированию, которые проходят в Дохе.