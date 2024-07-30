Москва, 30 июля, 2024, 13:13 — ИА Регнум. Российские военные за сутки сбили 45 украинских беспилотников. Об этом сообщил 30 июля на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

Он уточнил, что средства противовоздушной обороны перехватили, помимо вражеских беспилотников, семь реактивных снарядов HIMARS производства США и управляемую ракету зенитного комплекса Patriot.

За минувшие сутки подразделения российской группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Ленинское в Донецкой Народной Республике и улучшили тактическое положение, а подразделения группировок «Запад» и «Восток» улучшили положение по переднему краю. Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные позиции, добавил Конашенков.

В общей сложности ВСУ, по данным Минобороны, потеряли за сутки до 1930 бойцов и десять полевых складов с боеприпасами.

Как сообщало ИА Регнум, для Украины стало ударом освобождение российскими военными сёл Урожайное и Старомайорское в Донбассе. Ранее командование ВСУ приказало держать эти позиции до последнего.