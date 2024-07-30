Курск, 30 июля, 2024, 07:05 — ИА Регнум. В Курской области ночью 30 июля силы ПВО поразили четыре украинские ракеты, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Mil.ru

«Ночью четыре ракеты ВСУ были уничтожены в небе над Октябрьским и Курчатовским районами», — уточнил он.

Врио главы Курской области призвал жителей не прикасаться к обломкам, оповещать экстренные службы.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 29 июля обломки сбитых украинских беспилотников упали в шести районах Курской области — Пристенском, Солнцевском, Золотухинском, Суджанском, Курском и Поныровском. В семи населённых пунктах, где проживает в общей сложности более 400 человек, было нарушено энергоснабжение. Подачу света вскоре возобновили. В Золотухинском и Поныровском районах обломки упали возле железной дороги, ущерб не зафиксировали.

В течение ночи 29 июля российские средства противовоздушной обороны уничтожили в небе над пятью регионами 39 украинских беспилотных летательных аппаратов. Военные перехватили над Курской и Белгородской областями 19 и девять вражеских БПЛА самолётного типа соответственно. Ещё пять беспилотников силы ПВО сбили над территорией Брянской области, по три дрона — в Воронежской и Ленинградской областях.