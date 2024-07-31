Москва, 31 июля, 2024, 08:04 — ИА Регнум. Развязанная гибридная война США и НАТО против России угрожает прямым столкновением ядерных держав. Об этом заявила «РИА Новости» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Она напомнила, что Вашингтон и Североатлантический альянс стремились осваивать постсоветское пространство в военно-политическом отношении в ущерб коренным интересам безопасности России. Когда они получили отпор, то развязали гибридную войну для нанесения России стратегического поражения на поле боя.

«Подобные действия могут привести к прямому столкновению ядерных держав», — предупредила Захарова.

Дипломат также прокомментировала высказывания заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Мэллори Стюарт. По словам официального представителя МИД РФ, Стюарт пожаловалась на неготовность российской стороны отделить диалог по контролю над вооружениями от общего негативного военно-политического контекста, и это касается не только Украины.

России такая позиция представляется лицемерной либо абсурдной, заключила Захарова.

Как передавало ИА Регнум, 25 июля Мэллори Стюарт заявила, что американские власти не намерены отказываться от поддержки Украины в обмен на возобновление диалога с Россией по контролю над вооружениями. По её словам, Россия ранее потребовала от США перестать помогать Киеву, чтобы Москва и Вашингтон смогли продолжить диалог по контролю над вооружениями и сокращению стратегических угроз. Вместе с тем помощник госсекретаря подчеркнула, что РФ и Соединённым Штатам необходимо совместно работать на вопросом вооружений, несмотря на ситуацию вокруг Украины.

Мировое сообщество должно благодарить президента России Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина за разумный ответ на устроенные США провокации в адрес двух государств, считает немецкий бизнесмен и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком. Он отметил, что у России и Китая мудрые лидеры, поэтому миру удастся избежать ядерной войны как минимум до начала президентских выборов в США.