Берлин, 14 июля, 2024, 18:00 — ИА Регнум. Мировое сообщество должно благодарить президента России Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина за разумный ответ на устроенные США провокации в адрес двух государств, заявил 14 июля немецкий бизнесмен и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.

Валерий Шарифулин/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru Президент РФ Владимир Путин

«Миру нужно благодарить Владимира Путина и Си Цзиньпина за то, что они разумные лидеры, которые действуют сдержанно в отношении нарастающих провокаций со стороны правительства США», — написал он в соцсети X (бывший Twitter).

Бизнесмен отметил, что у России и Китая мудрые лидеры, поэтому миру удаётся избежать ядерной войны как минимум до начала президентских выборов в США.

Как сообщало ИА Регнум, 29 мая известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс призвал американского президента Джо Бадена вступить в переговоры с президентом России Путиным, чтобы нивелировать риски угрозы ядерной войны в мире. Экономист раскритиковал Белый дом за отказ от контактов с теми, кого Вашингтон считает своими противниками. Профессор также похвалил российское руководство.

Он назвал Путина очень умным лидером, который управляет Россией очень эффективно. Кроме того, по словам Сакса, президент РФ не испытывает иллюзий в отношении США и понимает, как работает государственная машина в Соединённых Штатах.

6 мая российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал американские власти пересмотреть агрессивную риторику в отношении Москвы. Он подчеркнул, что столкновение двух ядерных держав приведёт к непредсказуемым последствиям.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад провоцирует новый, беспрецедентный виток напряжённости. По его словам, это вынуждает Москву принимать ответные меры со своей стороны.