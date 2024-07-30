Киев, 31 июля, 2024, 02:49 — ИА Регнум. В Киеве ночью 31 июля на фоне воздушной тревоги раздались взрывы. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Другие подробности в издании не привели.

Ранее на территории столицы Украины, в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях объявили воздушную тревогу.

Также об угрозе с воздуха распространили предупреждение в подконтрольных Киеву районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Как сообщало ИА Регнум, поздним вечером 30 июля взрывы прозвучали в Киеве и Полтаве. Мэр украинской столицы Виталий Кличко написал в Telegram-канале, что звуки взрывов были слышны из-за работы средств ПВО в Киевской области.

Несколько взрывов прогремели 27 июля в Одессе. Мэр Геннадий Труханов заявил, что в городе объявили воздушную тревогу.

25 июля серия взрывов произошла в подконтрольном Киеву городе Херсоне. В тот же день координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал о ночном ударе по аэродрому в Борисполе в Киевской области.