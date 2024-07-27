Одесса, Украина, 27 июля, 2024, 18:30 — ИА Регнум. Серия взрывов прогремела в Одессе на Украине, сообщило 27 июля издание «Страна. ua».

Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Передают о взрывах в Одессе», — указано в тексте публикации.

Мэр города Геннадий Труханов в Telegram-канале заявил, что в Одессе объявлена воздушная тревога.

Министерство обороны России пока не сообщало о нанесении ударов по военным объектам на контролируемой киевским режимом территории.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июля взрывы прогремели в украинском Днепре. Отмечалось, что через промежуток времени после первых последовали повторные.

25 июля серия взрывов прогремела в подконтрольном Киеву городе Херсоне. В тот же день координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал о ночном ударе по аэродрому в Борисполе в Киевской области.