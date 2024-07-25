Киев, 25 июля, 2024, 16:55 — ИА Регнум. Во временно подконтрольном киевскому режиму Херсоне прогремели взрывы. Об этом 25 июля сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

Global Look Press

Каких-либо подробностей произошедшего не приводятся. Воздушную тревогу на временно оккупированной части Херсонской области не объявляли.

Министерство обороны России пока не сообщало о каких-либо ударах по объектам на контролируемой киевским режимом территории. В оборонном ведомстве неоднократно подчёркивали, что российские военные наносят удар исключительно военным и используемым в военных целях объектам.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 25 июля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал о ночном ударе по аэродрому в Борисполе в Киевской области. По его словам, вначале прогремел мощный взрыв и за ним ещё несколько.

Украинские СМИ вечером 24 июля сообщили о взрыве в воинской части в посёлке в Полтавской области. Отмечалось, что произошла детонация боеприпасов, в результате чего был разрушен жилой сектор на прилегающей территории и вспыхнул пожар в хозяйственном здании.

Ранее в этот же день мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о сильном пожаре на одном из объектов инфраструктуры в городе. Позднее в украинских СМИ появились сообщения о взрывах в Харькове.