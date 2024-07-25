Борисполь, Украина, 25 июля, 2024, 08:37 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по аэродрому в Борисполе в Киевской области, заявил 25 июля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Удар был нанесён в районе трёх часов ночи. Сначала прогремел мощный взрыв, за которым последовали ещё несколько. Их слышали со стороны нефтебазы аэропорта.

Как заявил Лебедев, очевидцы видели машины скорой помощи, ехавшие к аэродрому. Украинские силовики оцепили микрорайоны Княжицкий и Аэропортовский.

На аэродроме накануне вечером, по некоторым данным, осуществил посадку грузовой самолет Ил-76, отметил координатор подполья, сообщила «Газета.Ru».

В Киеве и Киевской области ночью и под утро объявляли воздушную тревогу.

Ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове.

Министерство обороны России не сообщало о нанесении ударов по каким-либо объектам в Киевской и Харьковской области.

Вечером накануне, 24 июля, также появилась информация о взрыве в Полтавской области. Как сообщили местные издания, в воинской части произошла детонация боеприпасов.