Лондон, 30 июля, 2024, 22:46 — ИА Регнум. Лидеров стран Евросоюза призвали принять меры против Венгрии в связи с возможным упрощением выдачи виз гражданам России, написала британская газета The Financial Times (FT), ссылаясь на письма председателя крупнейшей фракции Европарламента Европейской народной партии Манфреда Вебера главе Евросовета Шарлю Мишелю.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

Вебер считает, что новые правила въезда в ЕС могут стать «лазейками для шпионской деятельности» и потенциально позволить большому числу россиян въезжать в Венгрию при минимальном контроле, представляя угрозу нацбезопасности. В связи с этим он предложил принять строгие меры для защиты целостности зоны Шенгена.

Будапешт, по сведениям издания, опубликовал данные об упрощении выдачи определённых видов виз для граждан восьми стран, в том числе России. Предположительно, это решение касается приезжающих работать на строительство новых блоков АЭС.

Вебер призвал Мишеля обсудить решение Венгрии на октябрьском саммите европейских лидеров.

Как сообщало ИА Регнум, Еврокомиссия попросила Венгрию разъяснить смягчение требований к визам для граждан России и Белоруссии, заявила 30 июля представитель организации Анита Хиппер. Она добавила, что решение Венгрии будет проверено на предмет соответствия нормам ЕС.

Заместитель министра иностранных дел Польши Теофил Бартошевский призвал Венгрию покинуть Евросоюз и НАТО ради «союза» с Россией. По его словам, Орбан находится на периферии международного сообщества как в Европейском союзе, так и в НАТО. Бартошевский также назвал политику венгерского премьера антиевропейской, антиукраинской и антипольской.