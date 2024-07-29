Варшава, 29 июля, 2024, 16:30 — ИА Регнум. Венгрии нужно покинуть Евросоюз и НАТО ради «союза» с Россией, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Теофил Бартошевский в интервью Onet, комментируя заявление венгерского премьер-министра Виктора Орбана о лицемерной антироссийской политике Варшавы.

Kremlin Pool/Global Look Press

«Почему бы Орбану не создать союз с президентом РФ Владимиром Путиным. Я не совсем понимаю, почему Венгрия хочет оставаться членом организаций, которые ей так не нравятся и которые якобы так плохо с ней обращаются», — задался вопросом Бартошевский.

По его словам, Орбан находится на периферии международного сообщества как в Европейском союзе, так и в НАТО. Замглавы МИД Польши также назвал политику венгерского премьера антиевропейской, антиукраинской и антипольской.

Как передавало ИА Регнум, ранее премьер-министр Венгрии, комментируя попытки европейских чиновников поставить Россию «на колени», процитировал американского боксёра Майка Тайсона, который утверждал, что «у каждого есть план, пока ему не дадут по морде». Европа, по словам Орбана, уже получила удар в челюсть, так как антироссийские санкции делают её экономику неконкурентоспособной.

Он также заявлял, что Запад приказал миру выступить против России, но в реальности ситуация складывается по-другому — все понемногу стали поддерживать Россию вопреки указаниям Запада. Кроме того, венгерский премьер отмечал, что Россия успешно адаптировалась к западным санкциям с 2014 года, проведя необходимое развитие IT и банковского сектора.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Виктора Орбана «европейским смутьяном». Представитель Кремля уточнял, что премьер-министр Венгрии решил понять позиции сторон украинского конфликта из первоисточника и только потом говорить о его урегулировании, напомнив, что, помимо России, Орбан посетил Китай и Украину.

А глава МИД России Сергей Лавров заявлял ранее, что ЕС стремится превратить Орбана в изгоя за его желание добиться мирного урегулирования конфликта на Украине. По словам российского министра, глава правительства Венгрии является одним из немногих политиков, поддерживающих урегулирование конфликта на основе компромиссов.

Совет ЕС 22 июля отказался проводить неформальную встречу глав МИД стран — участниц Евросоюза в Венгрии. По утверждению главы евродипломатии Жозепа Борреля, поведение Будапешта якобы подрывает единство внешней политики сообщества и должно иметь официальные последствия.