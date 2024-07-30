В беспорядках в Венесуэле получили ранения 23 военных
Глава минобороны Лопес: в беспорядках в Венесуэле получили ранения 23 военных
Каракас, 30 июля, 2024, 05:31 — ИА Регнум. Более двадцати военных пострадали во время беспорядков в Венесуэле, у некоторых есть огнестрельные ранения. Об этом сообщил министр обороны страны Владимир Падрино Лопес.
«Ранены 23 военных, некоторые имеют огнестрельные ранения. Они получают медицинскую помощь медиков», — написал Лопес в соцсети X, призвав население и политические силы страны сохранять спокойствие.
Как сообщало ИА Регнум, на улицы Каракаса 29 июля вышли сотни вооружённых палками людей, у части митингующих в руках бутылки с зажигательной смесью. Большинство демонстрантов скрыло лица. Участники акции разбрасывали и жгли мусор посреди проезжей части. Кроме того, прозвучало несколько выстрелов. Большая группа протестующих попыталась убежать с открытых мест.
Для разгона манифестантов на ряде улиц полиция применила слезоточивый газ.
Оппозиция постарается спровоцировать беспорядки в Венесуэле и создать предлог для продления мер экономического принуждения против этой страны, считают эксперты. Согласно конституции Венесуэлы, лидирующему кандидату не обязательно получать абсолютное большинство голосов — достаточно опередить своих соперников. После подсчёта 80% бюллетеней действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро опередил ближайшего соперника, кандидата от оппозиционного альянса «Единая демократическая платформа» Эдмундо Гонсалеса, на 7%. За Мадуро было отдано 51,2% голосов, а за Гонсалеса — 44,2% голосов.