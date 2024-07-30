Каракас, 30 июля, 2024, 05:31 — ИА Регнум. Более двадцати военных пострадали во время беспорядков в Венесуэле, у некоторых есть огнестрельные ранения. Об этом сообщил министр обороны страны Владимир Падрино Лопес.

Diariocritico de Venezuela Полиция Каракаса под градом камней

«Ранены 23 военных, некоторые имеют огнестрельные ранения. Они получают медицинскую помощь медиков», — написал Лопес в соцсети X, призвав население и политические силы страны сохранять спокойствие.

Как сообщало ИА Регнум, на улицы Каракаса 29 июля вышли сотни вооружённых палками людей, у части митингующих в руках бутылки с зажигательной смесью. Большинство демонстрантов скрыло лица. Участники акции разбрасывали и жгли мусор посреди проезжей части. Кроме того, прозвучало несколько выстрелов. Большая группа протестующих попыталась убежать с открытых мест.

Для разгона манифестантов на ряде улиц полиция применила слезоточивый газ.

Оппозиция постарается спровоцировать беспорядки в Венесуэле и создать предлог для продления мер экономического принуждения против этой страны, считают эксперты. Согласно конституции Венесуэлы, лидирующему кандидату не обязательно получать абсолютное большинство голосов — достаточно опередить своих соперников. После подсчёта 80% бюллетеней действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро опередил ближайшего соперника, кандидата от оппозиционного альянса «Единая демократическая платформа» Эдмундо Гонсалеса, на 7%. За Мадуро было отдано 51,2% голосов, а за Гонсалеса — 44,2% голосов.