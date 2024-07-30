Каракас, 30 июля, 2024, 08:18 — ИА Регнум. Российское посольство в Каракасе обеспечило защиту наблюдателям за выборами в Венесуэле, которые не смогли добраться до гостиницы из-за беспорядков. Об этом сообщил 30 июля член делегации Совета Федерации, депутат Государственной думы Алексей Волоцков.

Jeampier Arguinzones/dpa/Global Look Press

Он рассказал, что группа наблюдателей из России находилась на встрече в МИД. За это время в центре Каракаса собралось множество протестующих с битами и палками, возникли беспорядки.

«Обсудив это с послом, решили пока под защитой посольства находиться», — привела слова Волоцкова «Газета.Ru».

По его словам, позже больше сотни митингующих пытались прорваться в посольство, где находятся оппозиционеры. Были слышны выкрики, лозунги, люди стучали кастрюлями и половниками. Затем ситуация стабилизировалась.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июля действующий глава Венесуэлы Николас Мадуро был объявлен победителем на президентских выборах. Его переизбрали на третий срок. Оппозиция отказалась признать победу Мадуро, в Каракасе начались протесты.

По мнению Волоцкова, протесты в Каракасе финансируются из США. В них вовлекают молодых, хулигански настроенных людей, которые стремятся устроить разгром, «что-то разбить и вытащить», отметил он.