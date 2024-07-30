Берлин, 30 июля, 2024, 20:37 — ИА Регнум. Германия должна активно защищать Украину, чтобы не допустить появления российских войск на границ ФРГ и Польши, заявила глава немецкого МИД Анналена Бербок в интервью Die Zeit.

Ministerie van Buitenlandse Zaken

«Остановка западной помощи была бы для Украины абсолютной катастрофой. Я доказываю это тем, кто здесь в Германии просит меня прекратить помогать Украине. Мы должны надеяться на то, что российские войска не появятся на польской границе, а потом, возможно, на нашей», — сказала она.

По словам Бербок, если Германия перестанет поддерживать Украину, то безопасность страны окажется под максимальным риском.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава МИД Германии называла Россию главной угрозой безопасности для ФРГ и Европы.

22 мая в ходе визита в Киев Бербок заявила, что президент России Владимир Путин якобы «совершенно не готов» к диалогу по мирному урегулированию конфликта на Украине. По её утверждению, проведение Москвой ядерных учений якобы свидетельствует о её нежелании достичь мира.

В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова в шутку побеспокоилась о состоянии Бербок. Дипломат напомнила немецкому министру, что это ЕС, США, Британия и НАТО буквально в ежедневном режиме наращивают поставки вооружений в зону конфликта.

Владимир Путин 14 июня назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Глава государства заявил, что киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.