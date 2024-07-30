Москва, 30 июля, 2024, 18:35 — ИА Регнум. Хорошевский суд Москвы изъял более 26 млн рублей и недвижимость у осуждённого за мошенничествобывшего сотрудника Следственного комитета Александра Киреева и его родителей. Об этом сообщают «Известия».

Максим Блинов/РИА Новости

Отмечается, что суд постановил обратить в доход государства имущество Киреевых, взыскав с них 26,3 млн рублей. Эта сумма оценивается как эквивалентная стоимости их имущества.

Решение об изъятии суд принял исходя из того, что родители Киреева не могли приобрести имущество на законно полученные средства.

Как передавало ИА Регнум, в начале июля стало известно, что следствие выявило у полковника юстиции, которому инкриминируют взяточничество в крупных размерах, создание преступной группы и мошенничество, много недвижимости, которую он покупал на незаконные доходы, оформляя всё на своих родителей.

Киреев 12 лет работал на ответственной должности в СК и занимался проверками коллег.

В 2016 году Киреев купил квартиру площадью 107,8 квадратов на Большой набережной Москвы за 17,6 млн рублей. Чуть позже приобрел ещё две квартиры за 26,2 млн и 19,2 млн рублей в элитном ЖК «Династия» на Хорошевском шоссе. В 2022 году обзавёлся апартаментами в ЖК «Хорошёвский» за 32,6 млн рублей. На родителей в разное время также были оформлены несколько автомобилей, земельные участки, машиноместа.

По заключению Генпрокуратуры, Киреев посвятил себя «не честной службе в Следственном комитете РФ, а коррупционному обогащению себя и своих родственников и лиц, состоящих с ним в близких отношениях».