Москва, 5 июля, 2024, 03:27 — ИА Регнум. Генпрокуратура намерена конфисковать активы бывшего сотрудника центрального аппарата Следственного комитета РФ Александра Киреева. Следствие выявило у полковника юстиции, которому инкриминируют взяточничество в крупных размерах, создание преступной группы и мошенничество, много недвижимости, которую он покупал на незаконные доходы, оформляя всё на своих родителей.

СУ СКР по ЯО Сотрудник СКР

Киреев 12 лет работал на ответственной должности в Следкоме и занимался проверками коллег.

«Хорошевский районный суд Москвы принял к производству иск первого заместителя генпрокурора Анатолия Разинкина. Ответчиками выступают Александр Киреев и его родители», — сообщает «Ъ».

В 2016 году Киреев купил квартиру площадью 107,8 «квадратов» на Большой Набережной Москвы за 17,6 млн рублей. Чуть позже приобрел ещё две квартиры за 26,2 млн и 19,2 млн рублей в элитном ЖК «Династия» на Хорошевском шоссе.

В 2022 году обзавёлся апартаментами в ЖК «Хорошевский» за 32,6 млн рублей.

На родителей в разное время также были оформлены несколько автомобилей, земельные участки, машиноместа.

При этом «собственники» элитного жилья настаивают, что недвижимость покупали на свои сбережения, при этом ещё и сыну финансово помогали.

По заключению Генпрокуратуры, Киреев посвятил себя «не честной службе в Следственном комитете РФ, а коррупционному обогащению себя и своих родственников и лиц, состоящих с ним в близких отношениях».

Недвижимость, которая осталась у семьи Киреевых, обвинитель требует конфисковать, а также взыскать с них 26 млн рублей за ранее проданное имущество.

Как сообщало ИА Регнум, арестованный в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве командир 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады полковник Артём Городилов не признаёт вину и намерен настаивать на оправдании.

Военная контрразведка ФСБ 3 июля задержала Городилова в Рязани. Офицера доставили в Москву.

Главное военное следственное управление СК России попросило суд заключить его под стражу.

17 мая бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова арестовали на срок до 16 июля в рамках уголовного дела о мошенничестве. Его обвинили в хищении более 1700 тонн металлоконструкций, приобретённых для создания оборонительной линии в Запорожской области, на общую сумму 130 млн рублей.