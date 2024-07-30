Москва, 30 июля, 2024, 16:30 — ИА Регнум. Никулинский районный суд города Москвы арестовал ещё на 14 суток скандального блогера Эдварда Билла (настоящее имя Эдуард Биль) после того, как он надел форму сотрудника ДПС, сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

Telegram-канал судов общей юрисдикции г. Москвы Блогер Эдвард Билл в зале суда

Блогера признали виновным в совершении правонарушения по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (организация массового скопления людей в общественных местах, повлекшая нарушение общественного порядка).

20 июля скандального блогера признали виновным в мелком хулиганстве и арестовали на 13 суток. Его задержали в центре столицы в одежде без отличительных знаков, схожей с формой сотрудника полиции. Он передвигался на электросамокате.

Дело об административном правонарушении рассматривал Мещанский районный суд. Блогеру инкриминировали мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ).

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Сети появилось видео, на котором Билл и его друг катаются на электросамокате в Одинцово в форме сотрудников ГАИ. По словам блогера, они изображали «патрульную самокатную службу». Прокуратура Московской области организовала проверку после появления кадров с блогером. Позже Билла задержали полицейские.

Билл известен публикацией пранков на YouTube-канале, а также участием в крупном ДТП. В апреле 2021 года на Смоленской площади в Москве он вылетел на спорткаре AudiRS6 на встречную полосу, где столкнулся с четырьмя автомобилями. В аварии пострадала сотрудница аппарата Госдумы. Суд приговорил блогера к одному году и двум месяцам колонии.