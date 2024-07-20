Москва, 20 июля, 2024, 15:01 — ИА Регнум. Блогера Эдварда Била признали виновным в мелком хулиганстве и арестовали на 13 суток, сообщает 20 июля пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Суды общей юрисдикции города Москвы Блогер Эдвард Бил в зале суда

Била задержали в центре столицы в одежде без отличительных знаков, схожей с формой сотрудника полиции. Он передвигался на электросамокате, говорится в сообщении.

Дело об административном правонарушении рассматривал Мещанский районный суд. Блогеру инкриминировали мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ).

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Как сообщало ИА Регнум, ранее в Сети появилось видео, на котором Бил (настоящее имя Эдуард Биль) и его друг катаются на электросамокате в Одинцово в форме сотрудников ГАИ. По словам блогера, они изображали «патрульную самокатную службу». Прокуратура Московской области организовала проверку после появления кадров с блогером. Позже Била задержали полицейские.

Бил известен публикацией пранков на YouTube-канале, а также участием в крупном ДТП. В апреле 2021 года на Смоленской площади в Москве он вылетел на спорткаре AudiRS6 на встречную полосу, где столкнулся с четырьмя автомобилями. В аварии пострадала сотрудница аппарата Госдумы. Суд приговорил блогера к одному году и двум месяцам колонии.