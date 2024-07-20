Москва, 20 июля, 2024, 11:53 — ИА Регнум. Полицейские задержали блогера Эдварда Била в центре Москвы за ношение полицейской формы. Об этом сообщает 20 июля Telegram-канал «112».

Кирилл Каллиников/РИА Новости Эдвард Бил

Внимание полиции блогер привлёк, когда на самокате катался в полицейской форме по Одинцово. Задержание произошло на Неглинной улице, блогер был в компании друга, указывает канал.

Билу (настоящее имя Эдуард Биль) грозит арест на 15 суток.

Ранее в Сети появились кадры, на которых Бил и его друг едут на самокате в форменном обмундировании. Блогер заявил, что изображал «патрульную самокатную службу».

Как сообщало ИА Регнум, Эдвард Бил с 2016 года ведёт канал в YouTube, где публикует пранки. В частности, он имитировал аварии с машинами ДПС и пытался грабить незнакомцев на улицах. В 2018 году блогер опубликовал фейковый ролик, в котором назвал себя «защитником Донбасса».

1 апреля 2021 года Бил попал в ДТП на Смоленской площади в Москве. Двигаясь на автомобиле со скоростью около 150 км/ч, он выехал на встречную полосу и врезался в машину Volkswagen. Пострадавшая в ДТП консультант Госдумы Мария Артёмова перенесла медикаментозную кому. Позже женщина пошла на мировое соглашение и получила от Била 7,5 млн рублей. Тем не менее в марте 2022 года суд приговорил блогера к одному году и двум месяцам колонии. С учётом уже отбытого наказания он провёл в заключении полгода.