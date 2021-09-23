Москва, 23 сентября, 2021, 23:40 — ИА Регнум. Блогер Эдвард Бил дал интервью блогеру Карине Кросс. Запись их разговора доступна на её YouTube-канале с 23 сентября.

Erokhin Эдвард Бил

В ролике Эдвард Бил рассказал о личной жизни, изменах жене, а также о том, как произошло громкое ДТП с его участием. Блогер признался, что «просто быстро ехал» на встречу с московским ресторатом, хотя он никуда не опаздывал. Значение на спидометре при столкновении автомобиля составляло 145 км в час — Бил аргументировал превышение скорости тем, что «вот такой я человек, так езжу».

ИА REGNUM напоминает, что в апреле 2021 года Эдвард Бил спровоцировал ДТП в центре Москвы. В результате чего пострадала Мария Артёмова, которая провела в коме несколько дней.