Москва, 30 июля, 2024, 15:12 — ИА Регнум. Госдума приняла закон, который обязывает владельцев страниц в соцсетях, в том числе публичных каналов в мессенджерах, аудитория которых превышает 10 тысяч пользователей, сообщать в Роскомнадзор (РКН) сведения о себе.

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Изменения будут прописаны в законе «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», они направлены на защиту граждан РФ от преступлений с использованием мобильной связи.

Так, уточняется, что владельцы персональных страниц в соцсетях, аудитория которых превышает 10 тыс. пользователей, должны направлять в Роскомнадзор сведения, позволяющие себя идентифицировать. Состав сведений и порядок их предоставления установит правительство России. РКН же будет вести перечень таких персональных страниц в соцсетях.

Если владельцы публичных каналов не будут внесены в перечень РКН, они не смогут размещать на своих страницах предложения по их финансированию, а также рекламу, сказано в пояснительной записке к законопроекту. Кроме того, информацию из таких публичных каналов будет запрещено репостить.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что комитет поддержал поправки о деанонимизации публичных каналов в мессенджерах и соцсетях. По его словам, многие такие каналы «превосходят традиционные СМИ» по влиянию, но их владельцы «практически не несут ответственности за распространяемую информацию, включая и фейки».

С 1 августа 2017 года Роскомнадзор прекратил вести реестр блогеров в связи с отменой положений закона, регулировавших деятельность блогеров. Вместе с тем в ведомстве обращали внимание, что пользователи Сети, публикующие авторский контент, обязаны соблюдать требования иных законодательных актов, касающихся сбора, обработки и распространения информации.

По мнению генерального директора медиахолдинга News Media, которому принадлежат Telegram-каналы Mash и SHOT, Максима Иксанова, деанонимизация аккаунтов поможет сделать рынок более прозрачным и безопасным для аудитории.

Юрист и владелец авторского канала Илья Ремесло в беседе с ИА Регнум назвал законопроект своевременным. Он считает данную меру движением в правильном направлении. Блогер Дарья Стабецкая, которая ведёт авторский Telegram-канал «Мама с камерой», в котором рассказывает о повседневной жизни многодетной семьи, рассказала, что выполнение требований Роскомнадзора — личная ответственность блогера перед его аудиторией.