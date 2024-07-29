Москва, 29 июля, 2024, 16:29 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по информационной политике поддержал поправки о деанонимизации публичных каналов в мессенджерах и соцсетях. Об этом сообщил глава комитета Александр Хинштейн.

Petrov Sergey/Global Look Press

Теперь, согласно изменениям, владельцы публичных каналов с аудиторией более 10 тыс. подписчиков будут обязаны передавать данные о себе в Роскомнадзор.

«Вводим требования для владельцев и страниц в социальных сетях. Теперь владельцы каналов с аудиторией от 10 тысяч будут обязаны подать в Роскомнадзор сведения о себе в порядке и составе, которые установит правительство», — отметил Хинштейн.

Данные поправки внесли ко второму чтению законопроекта, направленному на защиту граждан России от преступлений с использованием мобильной связи. Как отметил Александр Хинштейн, многие такие каналы «превосходят традиционные СМИ» по влиянию, но их владельцы «практически не несут ответственности за распространяемую информацию, включая и фейки».

«Речи о блокировке каналов без идентификации не идёт, но они не смогут размещать рекламу, собирать донаты, а их посты не должны будут репоститься другими каналами», — подчеркнул глава комитета.

Он также сообщил, что соответствующий законопроект может быть рассмотрен Госдумой до 5 августа.

Ранее ИА Регнум сообщало, что владельцев аккаунтов в социальных сетях с ежедневной аудиторией, превышающей 1 тыс. человек, могут обязать передавать контактную информацию для направления юридически значимых сведений. Такое решение связано с тем, что уравниваются требования к операторам связи и администраторам мессенджеров.

С 1 августа 2017 года Роскомнадзор прекратил вести реестр блогеров в связи с отменой положений закона, регулировавших деятельность блогеров. Вместе с тем в ведомстве обращали внимание, что пользователи Сети, публикующие авторский контент, обязаны соблюдать требования иных законодательных актов, касающихся сбора, обработки и распространения информации.