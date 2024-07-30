Москва, 30 июля, 2024, 13:10 — ИА Регнум. Непомерный государственный долг США, впервые в истории превысивший 35 трлн долларов, едва ли притормозит милитаристские устремления Вашингтона, заявил на брифинге 30 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Daniel Cymbalista/Global Look Press

«Безусловно, США как одна из крупнейших мировых экономик оказывают непосредственное влияние на международную экономическую конъюнктуру. Но вряд ли вся эта ситуация как-то притормозит их милитаристские устремления», — сказал он.

По данным минфина США на 29 июля, государственный долг страны впервые в истории превысил отметку в 35 трлн долларов. Согласно прогнозу бюджетного управления Конгресса США, госдолг в 2034 году превысит 50 трлн долларов, что составит более 122% от ВВП страны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила в связи с этим, что банкротство США в сочетании с явным упадком Европы превращает разговоры о западничестве как основе российского курса в гротеск. А посол России в США Анатолий Антонов рекомендовал администрации Белого дома подумать о государственном долге, а не сжигать колоссальные средства в конфликте на Украине.

Доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб 1 июля заявил ИА Регнум, что в мире сложилась патовая ситуация с госдолгом США. Эксперт уточнил, что правление президента США Джо Байдена привело к тому, что государственный долг достиг беспрецедентной величины и продолжает расти на фоне рецессии и ухудшения всех остальных макроэкономических показателей.