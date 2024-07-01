Москва, 1 июля, 2024, 20:24 — ИА Регнум. В мире сложилась патовая ситуация с государственным долгом США. Такое мнение 1 июля корреспонденту ИА Регнум высказал доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб, комментируя мнение аналитиков Уильяма Ругера и Томаса Сэвиджа. В статье для американского журнала The National Interest они предположили, что увеличение бюджетных расходов и государственного долга может привести к серьёзным проблемам в экономике США, что напрямую повлияет на обороноспособность страны.

Иван Шилов ИА Регнум

Твердохлеб согласился с тем, что государственный долг — это серьёзная проблема для экономики США. Он отметил, что подходы к управлению внешним долгом у президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа сильно различаются. Так, в ходе недавних дебатов Трамп предлагал уменьшить американский долг через стимулирование совокупного спроса и производства за счёт налоговой реформы и снижения налогового бремени, в том числе и на крупный бизнес. По его мнению, это могло бы привести к оживлению экономики и росту доходов за счёт активизации производственной деятельности. Эти предложения Трампа являются более рациональными и разумными, считает экономист.

По мнению эксперта, правление Байдена привело к тому, что государственный долг достиг беспрецедентной величины и продолжает расти на фоне рецессии и ухудшения всех остальных макроэкономических показателей. Байден и его окружение, напротив, предлагают увеличить налоговое бремя, пояснил эксперт.

«От такого беспрецедентного государственного долга экономика любой другой страны давно бы взорвалась. Но за счёт внешнеполитического давления и искусственного использования доллара как одной из ключевых мировых валют США могут генерировать долговые обязательства. Была создана патовая ситуация, в результате которой страны, накопившие огромное количество долларовых резервов, если они предъявят эти доллары в Федеральную резервную систему, то они сами пострадают. То есть США держат весь мир в кулаке своими проблемами. Многие страны, особенно основные держатели долларовых активов, понимают, что если они признают несостоятельность этой валюты и экономики США, то сами очень сильно пострадают», — отметил Твердохлеб.

По его словам, санкционное давление, которое США оказывают на неугодные им страны, такие как Россия, Китай и другие, подталкивает эти государства к решению прийти к исходному положению. Тогда в США действительно наступит крах. И это понимают в Вашингтоне, поэтому и ведут такую агрессивную политику и пытаются отвлечь внимание общественности от этих проблем. Зависимость экономики России от доллара снижается, причём снижается качественно и в больших объёмах, подчеркнул экономист.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 7 июня заявил, что американская экономика ничем не обеспечена, США условно задолжали мировой экономике 54,3 трлн долларов. Глава государства заявил, что Бреттон-Вудская система, которая была основана на золотом эквиваленте, давно умерла. Он напомнил, в 1976 году Соединённые Штаты приняли решение отойти от золотого эквивалента и на смену Бреттон-Вудской системе пришла ямайская, которая отстегнула доллар от золота. В её основе, отметил Путин, находится доверие к американской экономике.

Вместе с тем, продолжил он, суммарный объём задолженности США перед мировой экономикой к настоящему времени достиг уровня в 54,3 трлн долларов. Из этой суммы 12,6 трлн долларов принадлежат физическим лицам, которые держат их на своих банковских счетах вне границ США, ещё 10 трлн взяты американскими компаниями.

В начале года бюджетное управление Конгресса США опубликовало доклад, согласно которому к концу 2034 года ожидается непрерывный рост американского государственного долга и достижение исторического антирекорда. Уточняется, что к концу 2024 года госдолг США составит 99% ВВП, а к концу 2034 года он достигнет 116% ВВП. Это будет самый высокий уровень, зарегистрированный когда-либо.

Экономист и трейдер, автор бестселлера «Чёрный лебедь» Нассим Талеб предупредил о «смертельной спирали», к которой США могут привести дефицит бюджета и рост госдолга. По его мнению, дефицит денег в федеральной казне растет такими темпами, что нужно чудо, чтобы обратить вспять нанесённый ущерб.

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В январе минфин США сообщил, что госдолг превысил $34 трлн, в течение 2023 года увеличившись на $4 трлн.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал одной из ключевых причин начала процесса дедолларизации использование доллара в качестве инструмента недобросовестной конкуренции.