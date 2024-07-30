Белгород, 30 июля, 2024, 10:31 — ИА Регнум. Под Белгородом и Воронежем сотрудники МВД совместно с ФСБ задержали 10 пособников телефонных мошенников. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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«Мои коллеги из отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Воронежской области во взаимодействии с сотрудниками из региональных Управлений ФСБ России задержали десять молодых людей в возрасте от 17 до 21 года, которые подозреваются в содействии телефонным мошенникам», — написала Волк в Telegram-канале.

Как отметила представитель МВД, предварительно установлено, что подозреваемые действовали с начала этого года. Так, предполагается, что действиями злоумышленников руководили анонимные кураторы. Подозреваемые обеспечивали работу спецоборудования, которое подменяло номера зарубежных абонентов на российские.

«Аферисты представлялись сотрудниками финансовых учреждений и правоохранительных органов, попавшими в ДТП родственниками, после чего убеждали граждан передать им свои сбережения. Для противоправной деятельности использовались сим-боксы и GSM-шлюзы», — добавила Волк.

Вместе с тем в рамках проведённых обысков по местам жительства задержанных, а также в офисных помещениях в Белгородской и Воронежской областях были обнаружены и изъяты серверное оборудование, средства связи, ноутбуки и другие вещественные доказательства. По оценкам, приведённым Волк, ущерб от действий злоумышленников составил более 10 млн рублей.

Против подозреваемых возбуждены уголовное дела о мошенничестве (ч.3 ст.159 УК РФ). Двух фигурантов отправили под стражу, одного под домашний арест. Семерым подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде обязательства о явке.

Как передавало ИА Регнум, 8 апреля сотрудники ФСБ России задержали пятерых мошенников, причастных к созданию узла связи, который украинские кол-центры использовали для хищения у россиян денег для дальнейшего финансирования ВСУ. Тогда сотрудники ФСБ изъяли средства связи, деньги, цифровые активы, драгоценности и предметы роскоши, также были наложены аресты на движимое и недвижимое имущество подозреваемых.

В ведомстве отметили, что пятерым задержанным предъявлены обвинения в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).