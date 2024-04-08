Москва, 8 апреля, 2024, 10:14 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали пятерых мошенников, причастных к созданию узла связи, который украинские кол-центры использовали для хищения у россиян денег для дальнейшего финансирования ВСУ. Об этом сообщили в Центре общественный связей (ЦОС) ФСБ.

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«ФСБ РФ во взаимодействии со следственным департаментом МВД России пресечена противоправная деятельность группы лиц, причастных к организации и функционированию незаконного виртуального узла связи, использовавшегося украинскими кол-центрами для телефонного мошенничества и вымогательства у граждан РФ денежных средств в особо крупном размере. Полученные таким образом средства через цепочку финансовых операций аккумулировались в украинских банках и шли на финансирование Вооружённых сил Украины», — рассказали в ведомстве.

В ФСБ добавили, что услуги связи и поддержание оборудования мошеннической группы оплачивались с помощью иностранных банков. По данным ведомства, данный узел связи причастен к хищению более семи миллиардов рублей.

Сотрудники ФСБ изъяли средства связи, деньги, цифровые активы, драгоценности и предметы роскоши, также были наложены аресты на движимое и недвижимое имущество подозреваемых.

В ведомстве отметили, что пятерым задержанным предъявлены обвинения в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

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Как передавало ИА Регнум, 7 апреля министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил, что число тяжких преступлений в России возросло из-за случаев мошенничества. Есть данные о том, что заказчики находятся на Украине, отметил глава МВД. Он добавил, что преступность дистанционного мошенничества в стране растёт. Их количество выросло за счёт IT-преступлений, потому что они все попадают в разряд тяжких и особо тяжких.

В свою очередь глава Ростелекома Михаил Осеевский на заседании комитета Государственной думы по информационной политике в марте заявил, что деятельность кол-центров мошенников в основном сосредоточена в Днепропетровске. Помимо этого пресс-служба Росгвардии сообщила, что количество звонков с призывами совершения террористических актов в России увеличилось, поступают они с Украины.