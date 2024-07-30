Херсон, 30 июля, 2024, 10:25 — ИА Регнум. В результате обстрела украинскими боевиками села Малые Копани в Херсонской области пострадал ребёнок, его госпитализировали, сообщил 30 июля глава региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Евгений Биятов/РИА Новости

По его словам, украинские боевики обстреляли жилой сектор села Малые Копани в Голопристанском округе.

«Из-за террористического удара противника множественные осколочные ранения получил ребёнок 2008 года рождения», — написал он.

Сальдо уточнил, что ребёнка госпитализировали в больницу Скадовска, ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Как передавало ИА Регнум, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник 27 июля заявил, что всего с 2014 года от действий украинских формирований в ДНР и ЛНР погибли не менее 304 детей, пострадали — 1427.

22 июля глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что двое детей получили ранения в результате обстрела села Никольского со стороны Вооружённых сил Украины. Один мальчик получил осколочное ранение ноги и лица, второй — поверхностные осколочные ранения грудной клетки, ноги и предплечья. Детей отвезли в больницу.