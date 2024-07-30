Луганск, 30 июля, 2024, 06:34 — ИА Регнум. Школьница Фаина Савенкова, автор и драматург из Луганска, считает, что кандидату в президенты США Дональду Трампу было бы полезно посетить Донбасс. Об этом она сказала «РИА Новости».

Миссия «Сути времени» в Донбассе Памятник детям Донбасса

Девочка написала открытое письмо Трампу и попросила помочь остановить поставки западного вооружения украинской армии.

«Считаю, что Трампу было бы полезно посетить Донбасс и мою родину… Он должен понять, как живут жители, и что оружие, поставляемое на Украину, убивает жителей Донбасса, детей», — пояснила своё обращение школьница.

Весной 2021 года на тот момент 12-летняя Фаина записала видеообращение к членам Совета Безопасности ООН, призвав организацию не забывать, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. Осенью того же года украинский сайт «Миротворец» включил девочку в свой список. Позже Савенкова не единожды обращалась к различным международным организациям с призывами прекратить огонь в Донбассе.

Как сообщало ИА Регнум, в День памяти детей — жертв войны в Донбассе в Луганске прошли траурные мероприятия, посвященные памяти погибшим при обстрелах региона со стороны украинской армии. Митинг-реквием состоялся в парке имени Щорса.

За 10 лет развязанного Украиной вооруженного конфликта 228 детей республики получили ранения различной степени тяжести, некоторые из них впоследствии остались инвалидами.

Пострадавшими за эти годы признали более 24 тыс. детей в Донбассе и Новороссии. Только в ЛНР в результате украинских обстрелов погибли 68 детей.

Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова выразила уверенность, что Запад обязательно осудит преступления Киева против мирных жителей и детей Донбасса, это вопрос времени.

Трое детей в марте погибли в Донецке в результате прямого попадания украинского снаряда в частный дом.

Фаина Савенкова в открытом письме к президенту Франции Эммануэлю Макрону заявила, что всё оружие, поставляемое Украине, угрожает мирным жителям, детям в Донбассе. Она подчеркнула, что по вине Макрона её семья живёт под обстрелами.