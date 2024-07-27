Луганск, 27 июля, 2024, 19:43 — ИА Регнум. В День памяти детей — жертв войны в Донбассе в Луганске прошли траурные мероприятия, посвященные памяти юных земляков, погибших при обстрелах региона со стороны украинской армии. Митинг-реквием состоялся в парке имени Щорса.

Администрация города Луганска

В нём приняли участие заместитель руководителя администрации главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Наталья Шкода, сенатор от ЛНР Ольга Бас, уполномоченный по правам человека в республике Анна Сорока, детский омбудсмен Инна Швенк, временно исполняющий полномочия главы Луганска Яна Пащенко, а также жители города и их дети. Они возложили цветы к памятному знаку «Погибшим детям Луганщины» и запустили в небо шары, символизирующие невинные детские души. Память погибших в ходе военных действий собравшиеся почтили минутой молчания.

«Сегодня мы вспоминаем наших ангелов, которые всегда будут с нами, которые никуда не ушли. <…> Забыть невозможно, простить — никогда! Привлечены к ответственности будут все виновные, потому что у нас нет срока давности. Вся Россия скорбит», ― сказала в ходе акции Бас.

Швенк напомнила, что за 10 лет развязанного Украиной вооруженного конфликта 228 детей республики получили ранения различной степени тяжести, некоторые из них впоследствии остались инвалидами.

Как сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник, за 10 лет пострадавшими от украинской агрессии признали более 24 тысяч детей в Донбассе и Новороссии. По его словам, только в ЛНР в результате украинских обстрелов погибли 68 детей.

«За каждой из этих смертей ― безмерное горе их близких, страшная боль, которая не утихает с годами», ― написал он в Telegram-канале.

Глава республики напомнил, что в 2022 году президент России Владимир Путин принял единственно верное решение, чтобы защитить маленьких и взрослых жителей Донбасса.

Кроме того, в этот день память погибших юных жителей Донбасса почтили представители министерства труда и социальной политики и министерства молодёжной политики ЛНР совместно с активистами и волонтёрами молодежных организаций региона. Они возложили цветы к мемориалу и зачитали имена тех ребят, которые погибли в результате действий киевского режима.

В городском историко-художественном музее Стаханова также состоялась фотовыставка. На ней представили фотографии детей из Стаханова, Ирмино и Алмазной, чьи жизни оборвались вследствие украинской агрессии.

Региональная памятная дата ― День памяти детей ― жертв войны в Донбассе — учреждена в 2022 году. Она приурочена к трагическим событиям 27 июля 2014 года, когда вооружённые формирования Украины обстреляли улицы Горловки из установок «Град», в результате чего погибла юная Кристина Жук с её 10-месячной дочкой, впоследствии получившая известность как «Горловская Мадонна». В тот день, в «Донецкое кровавое воскресенье», погибли 22 мирных жителя, из них четверо ― дети.

Как сообщало ИА Регнум, в Донецке 27 июля запустили в небо тысячу шаров с надписью «Ангелы Донбасса» в память о погибших детях. В этот день активисты возложили цветы к памятнику «Детям Донбасса».

Памятная акция также прошла на главной высоте России ― Мамаевом кургане в Волгограде. Мероприятие 27 июля провели участники форума Комитета семей воинов Отечества Южного федерального округа.

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник 27 июля заявил, что всего с 2014 года от действий украинских формирований в ДНР и ЛНР погибли не менее 304 детей, пострадали — 1427.

Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова выразила уверенность, что Запад обязательно осудит преступления Киева против мирных жителей и детей Донбасса, это вопрос времени.