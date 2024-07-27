Донецк, 27 июля, 2024, 17:47 — ИА Регнум. Запад обязательно осудит преступления Киева против мирных жителей и детей Донбасса, это вопрос времени. Об этом 27 июля заявила уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова.

Karl-Josef Hildenbrand/Global Look Press

«Не один раз нам удавалось добиваться осуждения и реакции, пусть и не такой, какой хотелось бы, но я уверена, что это только вопрос времени и геополитической обстановки, которая сегодня стремительно меняется в нашу пользу», — приводит её слова Донецкое агентство новостей.

Морозова отметила, что сейчас реакция Запада на убийства детей Донбасса и других регионов — это новые поставки оружия террористическому киевскому режиму, который использует новейшие ракеты для атак на гражданские объекты.

По её словам, аппарат омбудсмена в сотрудничестве с компетентными органами продолжает сбор доказательств и фиксирование улик украинского террора против детей Донбасса.

Как сообщало ИА Регнум, в Донецке 27 июля запустили в небо тысячу шаров с надписью «Ангелы Донбасса» в память о погибших детях. В этот день активисты возложили цветы к памятнику «Детям Донбасса».

27 июля посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник раскрыл число детей, погибших от обстрелов ВСУ с начала 2024 года. С января этого года в результате обстрелов ВСУ гражданской инфраструктуры на территории России погибли как минимум 40 детей. Всего с 2014 года по сегодняшний день в ДНР и ЛНР погибли не менее 304 детей, пострадали — 1427.

В ДНР 27 июля — День памяти детей — жертв войны в Донбассе. 27 июля 2014 года ВСУ нанесли массированный удар из установок «Град» по Горловке. В результате атаки украинской армии погибли 22 мирных жителя, в том числе четверо детей.