Донецк, 15 марта, 2024, 08:27 — ИА Регнум. Трое детей погибли в Донецке в результате прямого попадания украинского снаряда в частный дом. Об этом мэр города Алексей Кулемзин сообщил 15 марта в Telegram-канале.

Владимир Вяткин/РИА Новости

Ночью ВСУ обстреляли Петровский район Донецка. Снаряд попал в один из домов на улице Ольховской, после чего вспыхнул пожар.

«Погибло трое детей — девушка 2007 года рождения, девочка 2021 года рождения и мальчик 2014 года рождения», — написал Кулемзин.

Как сообщало ИА Регнум, 11 марта ВСУ обстреляли посёлок Ханжёнково-Северный Советского района Макеевки, один из снарядов попал в жилой дом. Под завалами оказались трое взрослых и двое детей. Одного ребёнка доставили в реанимацию, троих пострадавших поместили в больницу.

Школьница из Луганска Фаина Савенкова в открытом письме к президенту Франции Эммануэлю Макрону заявила, что всё оружие, поставляемое Украине, угрожает мирным жителям, детям в Донбассе. Она подчеркнула, что по вине Макрона её семья живёт под обстрелами.