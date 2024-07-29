Москва, 30 июля, 2024, 00:25 — ИА Регнум. Замоскворецкий суд Москвы оставил без движения коллективный иск потерпевших и родственников погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» в Красногорске к «Ингосстраху».

Bulkin Sergey/Global Look Press

«Текущее состояние дела: оставлено без движения», — говорится в сообщении на сайте суда.

Никаких других пояснений не приводится.

Как сообщало ИА Регнум, в Замоскворецкий районный суд Москвы 23 июля поступил коллективный иск к «Ингосстраху» от родных погибших и потерпевших в «Крокус Сити Холле» в момент теракта.

Террористы напали на «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта. Боевики открыли огонь по посетителям, а затем устроили пожар в концертном зале. В результате теракта погибли 144 человека, пострадал 551 человек.

Четверых непосредственных исполнителей теракта задержали недалеко от украинской границы. В общей сложности арестовали 18 человек из 20 обвиняемых.

Следствие получило доказательства связи террористов с украинскими националистами. Директор ФСБ Александр Бортников отмечал, что одной из целей заказчиков было нанесение ущерба отношениям России со странами СНГ за счёт религиозного и национального факторов.

Суд признал по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» потерпевшими более 1,7 тыс. человек. 24 марта пострадавшие в результате теракта начали получать первые компенсационные выплаты.