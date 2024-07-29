Каракас, 29 июля, 2024, 20:04 — ИА Регнум. Глава министерства иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль от имени президента страны Николаса Мадуро опубликовал в соцсети Х слова благодарности в адрес президента России Владимира Путина.

РИА Новости/ POOL

«От имени президента Николаса Мадуро и народа Венесуэлы мы выражаем нашу искреннюю благодарность президенту Владимиру Путину за его добрые пожелания развития и благополучия нашей нации», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 29 июля Владимир Путин поздравил Николаса Мадуро с переизбранием на пост главы государства. В своём поздравлении он подтвердил готовность к продолжению совместной работы с президентом Венесуэлы. Кроме того, с победой Мадуро поздравили президент Боливии Луис Арсе и президент Кубы Мигель Диас-Канель.

28 июля председатель Национального избирательного совета Боливарианской Республики Элвис Аморосо заявил, что Мадуро одержал победу на выборах в Венесуэле. Аморосо отметил, что после обработки 80% бюллетеней, Мадуро набрал более 5,15 млн голосов, что составляет примерно 51,20%. Его конкурент Эдмундо Гонсалес набрал 44,2%, получив более 4,44 млн голосов.