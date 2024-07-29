Братислава, 29 июля, 2024, 18:38 — ИА Регнум. В Словакии нефтеперерабатывающий завод Slovnaft прекратит поставки дизельного топлива на Украину в случае, если Киев не возобновит транзит нефти из России. Об этом сообщает словацкая газета Dennikn со ссылкой на премьер-министра страны Роберта Фицо.

РИА Новости/Максим Богодвид

«Если транзит российской нефти через Украину не будет восстановлен в ближайшее время, Slovnaft не будет продолжать поставлять на Украину дизельное топливо, которое покрывает одну десятую часть потребления Украины», — приводит его слова портал.

Премьер-министр добавил, что санкции не нанесут вреда России. Он также подчеркнул, что если Евросоюз желает освободиться от влияния США, ему придётся «задуматься о формах сотрудничества» с Россией, которые будут включать в себя и сферу сырья.

Как сообщало ИА Регнум, 18 июля профильный специалист и главный редактор портала «Геоэнергетика ИНФО» Борис Марцинкевич заявил, что прекращение поставок нефти могут привести к остановке двух венгерских нефтеперерабатывающих заводов.

23 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала блокировку Киевом поставок нефти из России в Словакию и Венгрию по трубопроводу «Дружба». Она заявила, что власти киевского режима стали использовать транзит энергоресурсов для давления на страны Европы.