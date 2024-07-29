Хельсинки, 29 июля, 2024, 18:56 — ИА Регнум. Семь финских истребителей F/A-18 Hornet покинули Румынию, где принимали участие в миссии НАТО по обеспечению защиты воздушного пространства, сообщили 29 июля в ВВС Финляндии.

ВВС Финляндии

«Сотрудничество с союзниками было гладким, а непрерывная учебная деятельность улучшила наши возможности. Что было исключительным для нас в Румынии, так это жара», — сообщил командир третьей ротации отряда финских ВВС Тони Ванхатало.

Отмечается, что истребители вернулись в Финляндию 29 июля, а большая часть личного состава прибудет в страну к концу недели.

Как передавало ИА Регнум, 21 июля пресс-служба сил обороны Финляндии сообщила, что тяжёлые бомбардировщики Военно-воздушных сил США B-52 Stratofortress провели тренировочный полёт над территорией страны. Бомбардировщики сопровождались американскими самолётами-заправщиками KC-135 и KC-46. Они прибыли из Норвегии и пролетели над территорией Финляндии в южном направлении.

Ранее в этот же день Минобороны России информировало, что истребители МиГ-29 и МиГ-31 не допустили нарушения государственной границы РФ парой стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США над акваторией Баренцева моря. При приближении российских истребителей американские бомбардировщики выполнили разворот от госграницы РФ.

29 июля командование Военно-воздушных сил США в Европе объявило о выводе бомбардировщиков B-52H Stratofortress с авиабазы Михаил Когэлничану в Румынии вблизи границы с Украиной. Отмечалось, что B-52H проводили операции вместе с самолётами военно-воздушных сил Финляндии, Германии, Великобритании, Венгрии и Румынии, после чего вернулись на авиабазу в штате Луизиана.