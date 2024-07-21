Хельсинки, 21 июля, 2024, 14:42 — ИА Регнум. Тяжёлые бомбардировщики Военно-воздушных сил (ВВС) США B-52 Stratofortress провели тренировочный полёт над Финляндией, сообщила пресс-служба сил обороны страны на своём сайте.

Vitaliy Rusavskiy/Planetpix/Global Look Press

«Два американских бомбардировщика B-52 Stratofortress совершили полёт в воздушном пространстве Финляндии в рамках учений», — сказано в сообщении.

Уточняется, что во время тренировки бомбардировщики сопровождались американскими самолётами-заправщиками KC-135 и KC-46. Они прибыли из Норвегии и пролетели над территорией Финляндии в южном направлении.

Ранее в этот же день Минобороны России информировало, что истребители МиГ-29 и МиГ-31 не допустили нарушения государственной границы РФ парой стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США над акваторией Баренцева моря. При приближении российских истребителей американские бомбардировщики выполнили разворот от госграницы РФ.

Кроме того, 10 июля российский истребитель МиГ-31 отогнал от границы РФ самолёт базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» норвежских ВВС. А 30 июня лётчик военного самолёта Су-27П перехватил F-16 ВВС Дании над Балтийским морем в Калининградской области. Российский самолёт подлетел на близкое расстояние к нарушителю и принудил его изменить курс, эффектно «качнув» крыльями и продемонстрировав вооружение.