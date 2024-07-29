Вашингтон, 29 июля, 2024, 16:15 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки вывели свои стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress с авиабазы Михаил Когэлничану в Румынии близ границы с Украиной, говорится в заявлении командования Военно-воздушных сил США в Европе.

Christopher Ruano/Global Look Press

«Бомбардировщики завершили последнее развертывание Европейской бомбардировочной оперативной группы», — оговорится в сообщении.

Отмечается, что американские бомбардировщики проводили операции вместе с самолётами военно-воздушных сил Финляндии, Германии, Великобритании, Венгрии и Румынии.

Самолёты ВВС США вернулись на авиабазу Барксдейл в штате Луизиана.

Как передавало ИА Регнум, 21 июля российские истребители МиГ-29 и МиГ-31 не допустили нарушения государственной границы РФ парой стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США.

В Минобороны РФ уточнили, что российские средства контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря обнаружили приближающуюся к госгранице России групповую воздушную цель. В связи с чем истребители МиГ-29 и МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил были подняты в воздух для опознавания воздушной цели.

Минобороны России 28 июня сообщило о росте интенсивности полётов американских стратегических беспилотников над акваторией Чёрного моря.