Москва, 21 июля, 2024, 10:52 — ИА Регнум. Истребители МиГ-29 и МиГ-31 не допустили нарушения государственной границы РФ парой стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США, сообщила 21 июля пресс-служба Минобороны России в своём Telegram-канале.

РИА Новсти/ Максим Блинов

В релизе уточняется, что российские средства контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря обнаружили приближающуюся к госгранице России групповую воздушную цель. В связи с чем истребители МиГ-29 и МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил были подняты в воздух для опознавания воздушной цели.

«Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушную цель как пару стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США. При приближении российских истребителей американские стратегические бомбардировщики выполнили разворот от государственной границы Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Российское военное ведомство уточнило, что истребители благополучно вернулись на аэродромы базирования, нарушения госграницы допущено не было.

Как передавало ИА Регнум, 10 июля российский истребитель МиГ-31 отогнал от границы РФ самолёт базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» норвежских ВВС.

30 июня лётчик военного самолёта Су-27П перехватил F-16 ВВС Дании над Балтийским морем в Калининградской области. Российский самолёт подлетел на близкое расстояние к нарушителю и принудил его изменить курс, эффектно «качнув» крыльями и продемонстрировав вооружение.

Минобороны России 28 июня сообщило о росте интенсивности полётов американских стратегических беспилотников над акваторией Чёрного моря. В ведомстве уточнили, что это говорит о большей вовлечённости США и стран НАТО в украинский конфликт, а также создаёт повышенные риски прямого столкновения альянса с Россией.