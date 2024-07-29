Вашингтон, 29 июля, 2024, 16:24 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки опасаются, что результаты президентских выборов в Венесуэле не отражают волю граждан этой страны. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передаёт Associated Press.

Мадуро заявил о заговоре с целью срыва президентских выборов в Венесуэле Фото: Carlos Becerra/Global Look Press

«Блинкен заявил, что у США есть «серьёзные опасения» в том, что объявленные результаты выборов в Венесуэле не отражают волю народа», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, действующий президент Николас Мадуро одерживает победу по результатам выборов, набрав 51,2% голосов. Его главный оппонент Эдмундо Гонсалес набрал 44%.

Оппозиция не признала победу Мадуро на выборах президента Венесуэлы. По словам лидера оппозиции Марии Корины Мачадо, Гонсалес якобы набрал на выборах президента 70% голосов.

Президент России Владимир Путин поздравил действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро с переизбранием на пост главы государства. Глава государства подчеркнул, что российско-венесуэльские отношения носят характер стратегического партнёрства.

Российский лидер выразил уверенность, что деятельность Мадуро на посту президента и дальше будет способствовать поступательному развитию двусторонних отношений по всем направлениям, что в полной мере отвечает интересам двух стран.

Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров заявил, что итоги президентских выборов в Венесуэле заслуживают доверия, победа Мадуро укрепит позиции страны на международной арене.