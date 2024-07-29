США выразили озабоченность после победы Мадуро на выборах в Венесуэле
Блинкен: США опасаются, что выборы в Венесуэле «не отражают волю народа»
Вашингтон, 29 июля, 2024, 16:24 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки опасаются, что результаты президентских выборов в Венесуэле не отражают волю граждан этой страны. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передаёт Associated Press.
«Блинкен заявил, что у США есть «серьёзные опасения» в том, что объявленные результаты выборов в Венесуэле не отражают волю народа», — говорится в сообщении.
Как передавало ИА Регнум, действующий президент Николас Мадуро одерживает победу по результатам выборов, набрав 51,2% голосов. Его главный оппонент Эдмундо Гонсалес набрал 44%.
Оппозиция не признала победу Мадуро на выборах президента Венесуэлы. По словам лидера оппозиции Марии Корины Мачадо, Гонсалес якобы набрал на выборах президента 70% голосов.
Президент России Владимир Путин поздравил действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро с переизбранием на пост главы государства. Глава государства подчеркнул, что российско-венесуэльские отношения носят характер стратегического партнёрства.
Российский лидер выразил уверенность, что деятельность Мадуро на посту президента и дальше будет способствовать поступательному развитию двусторонних отношений по всем направлениям, что в полной мере отвечает интересам двух стран.
Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров заявил, что итоги президентских выборов в Венесуэле заслуживают доверия, победа Мадуро укрепит позиции страны на международной арене.