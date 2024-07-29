Каракас, 29 июля, 2024, 12:30 — ИА Регнум. Итоги президентских выборов в Венесуэле заслуживают доверия, победа действующего главы государства Николаса Мадуро укрепит позиции страны на международной арене. Об этом заявил посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.

Li Muzi/Global Look Press Николас Мадуро

«Безусловно, продемонстрированный результат будет способствовать дальнейшему укреплению авторитета администрации Николаса Мадуро на международной арене, упрочению позиций Венесуэлы в формирующемся многополярном мире», — цитирует его газета «Коммерсантъ».

Посол добавил, что выборы прошли организованно, никаких нареканий со стороны приглашенных из России наблюдателей не прозвучало.

Также дипломат подчеркнул, что Москва продолжит развивать с Каракасом отношения стратегического партнёрства.

Как передавало ИА Регнум, 28 июля председатель Национального избирательного совета Боливарианской Республики Элвис Аморосо заявил, что действующий президент Венесуэлы, выдвинувший свою кандидатуру на новый срок, Николас Мадуро побеждает на выборах. После обработки 80% протоколов Мадуро набирает более 5,15 млн голосов, что эквивалентно 51,20%. Главный оппонент Мадуро на выборах Эдмундо Гонсалес получил более 4,44 млн голосов, или 44,2%.

Президент России Владимир Путин поздравил Николаса Мадуро с переизбранием на пост президента Венесуэлы. Российский лидер подчеркнул, что российско-венесуэльские отношения носят характер стратегического партнёрства. Путин выразил уверенность, что деятельность Мадуро на посту президента и дальше будет способствовать поступательному развитию двусторонних отношений по всем направлениям.