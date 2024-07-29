Москва, 29 июля, 2024, 13:05 — ИА Регнум. Министерство обороны России проведёт необходимый анализ решения США создать в Японии новое военное командование, заявил на брифинге 29 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Artur Widak/Global Look Press

«Это не совсем тема Кремля, это, скорее, тема для анализа со стороны наших военных», — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что не сомневается в проведении военными необходимого анализа.

Ранее газета Wall Street Journal информировала, что Соединённые Штаты создают в Японии новое военное командование, которое будет координировать с японскими ВС свои военные операции, а также планировать совместные учения и участвовать в защите страны в случае наступления войны. Это решение, говорится в материале, приняли для защиты от Китая, который «наращивает военную мощь».

Кроме того, в середине июля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял о планах альянса расширить совместные с Японией военные учения. Планируется задействовать флот и авиацию. Руководство альянса объяснило это «необходимостью поддержания безопасности в Европе и Азии».

Японские СМИ также сообщали, что на встрече глав МИД и минобороны США и Японии руководители ведомств согласуют курс двух стран на увеличение производства ракет для систем противоракетной обороны Patriot PAC-3. Ракеты производят на территории Японии и поставляют затем в США.