Вашингтон, 28 июля, 2024, 09:55 — ИА Регнум. США создают в Японии новое военное командование, о чём будет объявлено 28 июля, сообщила газета Wall Street Journal.

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Заявление прозвучит на встрече глав Госдепа США и Пентагона Энтони Блинкена и Ллойда Остина с главами МИД Японии и японского минобороны Йоко Камикавой и Минору Кихарой.

Американское командование будет координировать с ВС Японии свои военные операции, а также планировать совместные учения и участвовать в защите страны в случае наступления войны.

Как сообщило издание, это решение приняли для защиты от Китая, который «наращивает военную мощь». США благодаря этому решению смогут вывести свои силы в Японии из-под Индо-Тихоокеанского командования.

Как сообщало ИА Регнум, в середине июля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о планах альянса расширить совместные с Японией военные учения. Планируется задействовать флот и авиацию. Руководство альянса объяснило это «необходимостью поддержания безопасности в Европе и Азии».

Японские СМИ ранее сообщали, что на встрече глав МИД и минобороны США и Японии руководители ведомств согласуют курс двух стран на увеличение производства ракет для систем противоракетной обороны Patriot PAC-3. Ракеты производят на территории Японии и поставляют затем в США.