Токио, 13 июля, 2024, 06:35 — ИА Регнум. Североатлантический альянс намерен в обозримом будущем расширить совместные с Японией военные учения, задействовав авиацию и флот. Об этом в интервью японскому агентству Kyodo 13 июля заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

«У нас есть несколько незначительных учений, но мы бы хотели нарастить сотрудничество с Японией и расширить военно-морские и военно-воздушные учения», — указал Столтенберг.

Отмечается, что на полях саммита НАТО в Вашингтоне генеральный секретарь альянса и премьер-министр Японии Фумио Кисида договорились о проведении совместных учений в водах Евроатлантического региона, которые могут пройти до конца текущего года.

По словам Столтенберга, расширение военный учений якобы необходимо для поддержания безопасности в Европе и Азии.

Как передавало ИА Регнум, 27 июня в международных водах к югу от южнокорейского острова Чеджудо стартовали первые трёхсторонние учения, в которые приняли участие военнослужащие Соединённых Штатов Америки, Японии и Южной Кореи. В учениях, продлившихся до 29 июня, были задействованы, в частности, авианосец USS Theodore Roosevelt и эсминец ROKS Seoae Ryu Seong Ryong.

В министерстве иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики назвали эти военные учения шагом к созданию «азиатской версии НАТО». Ведомство осудило подобные действия, назвав их провокационным военным актом против суверенных государств в регионе.