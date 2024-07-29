Париж, 29 июля, 2024, 13:09 — ИА Регнум. На сетевом оборудовании французских телекоммуникационных операторов Bouygues и SFR по всей стране были осуществлены массовые диверсии, пишет газета Le Parisien.

Panoramic/Global Look Press

Отмечается, что в ночь на 29 июля неизвестные перерезали кабели указанных операторов в департаментах Эро, Бюш-дю-Рон, Уаза, Мёз, Дром и Од.

Всего было зафиксировано 28 таких случаев, большинство из которых затронули фиксированные линии связи. В настоящее время ни одна группировка не взяла на себя ответственность за диверсии.

Кроме того, пишет издание, накануне в районе Тулузы неизвестные также подожгли ретрансляционную антенну телефонной связи. Также неизвестные оставили надпись «Нет ОИ». Французские средства массовой информации предположили, что эту диверсию могли совершить противники проведения Олимпиады из числа ультралевых активистов.

Как передавало ИА Регнум, в день проведения церемонии открытия Олимпийский игр в Париже 26 июля произошёл сбой в движении высокоскоростных поездов TGV. На объектах железной дороги вспыхнуло несколько пожаров, которые серьёзно нарушили ж/д сообщение. В результате порядка 800 тыс. пассажиров во Франции были вынуждены остаться на вокзалах. Министр транспорта Патрис Вергриете назвал произошедшее скоординированными злонамеренными действиями.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что к диверсии на железнодорожных путях в день открытия Олимпийских игр в Париже могли быть причастны иностранные силы.

В тот же день терминал французско-швейцарского аэропорта Базель — Мюлуз — Фрайбург временно закрыли и эвакуировали. Сообщалось, что это сделали из соображений безопасности. По данным телеканала BFM TV, причиной эвакуации стало сообщение о бомбе.