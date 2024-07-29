Белгород, 29 июля, 2024, 08:32 — ИА Регнум. В результате атаки ВСУ на село Новая Таволжанка в Белгородской области пострадали женщина и её 16-летняя дочь, сообщил 29 июля глава региона Вячеслав Гладков.

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«В результате прямого попадания боеприпаса по частному дому ранены двое — мама и её 16-летняя дочь», — сообщил он в Telegram-канале.

Гладков добавил, что у девушки закрытый перелом левого предплечья и ушиб мягких тканей правой стопы, она была доставлена в детскую областную клиническую больницу. Состояние пострадавшей оценивается как средней степени тяжести.

У женщины рваная рана ноги, бригада скорой помощи оказала ей медицинскую помощь на месте, от госпитализации она отказалась, уточнил глава региона.

Как передавало ИА Регнум, ранее украинские войска атаковали Устинку, Новую Таволжанку и село Байцуры в Белгородской области при помощи беспилотников. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, по предварительным данным, пострадавших нет.

27 июля мирный житель погиб после обстрела со стороны ВСУ села Бочковка в Белгородской области. От полученных ранений мужчина скончался по дороге в лечебное учреждение.

В тот же день ВСУ обстреляли населённые пункты в Херсонской области. При обстреле украинской армией Новой Каховки погиб мирный житель, ещё одна женщина пострадала в результате обстрела украинскими военными села Раденск в Алешкинском округе.