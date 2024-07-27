Геническ, Херсонская область, 27 июля, 2024, 17:31 — ИА Регнум. В результате обстрелов населённых пунктов Херсонской области со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) погиб мирный житель, ещё один человек пострадал. Об этом 27 июля сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

«В Новой Каховке от сильных ранений, полученных во время террористического обстрела, скончался местный житель 1957 года рождения», — написал он.

Глава области уточнил, что в селе Раденск в Алешкинском округе в результате обстрела со стороны украинских боевиков получила множество осколочных ранений женщина 1961 года рождения, которую доставили в Скадовскую центральную городскую больницу для оказания медпомощи.

В Таврийске из-за обстрелов и ударов дронов ВСУ разрушено неиспользуемое здание детского сада, добавил Сальдо.

Как передавало ИА Регнум, ранее 27 июля посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что с января 2024 года в результате обстрелов украинскими боевиками гражданской инфраструктуры на территории России погибли не менее 40 детей. Он добавил, что ещё 124 ребёнка за это же время были ранены в результате действий ВСУ.

Позднее в этот же день в Донецке ко Дню памяти детей — жертв войны в Донбассе запустили в небо тысячу шаров с надписью «Ангелы Донбасса». Замминистра молодёжной политики ДНР Константин Комленок отметил, что обстрелам ВСУ также подвергаются ЛНР, Запорожская, Херсонская, Белгородская, Курская и Ростовская области, а также Краснодарский край, Крым и Севастополь.