Куала-Лумпур, 28 июля, 2024, 08:10 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Об этом 28 июля сообщили в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум Сергей Лавров

«Сергей Лавров был принят премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД РФ.

До этого в Куала-Лумпуре глава ведомства провёл переговоры с малайзийским коллегой Мохамадом Хасаном. Также состоялся обмен нотами об установлении сотрудничества между Дипломатической академией МИД России и Институтом дипломатии и международных отношений МИД Малайзии.

По итогам визита состоялась пресс-конференция, на которой Сергей Лавров сообщил, что Малайзия выразила заинтересованность в сближении с группой БРИКС. Россия будет поддерживать это стремление, отметил российский министр.

Также он заявил, что страны Юго-Восточной Азии видят в России сторону, способную стабилизировать ситуацию на фоне бесцеремонных действий внерегиональных держав, в том числе Соединённых Штатов Америки, продвигающих в регионе военную инфраструктуру.

Как передавало ИА Регнум, Сергей Лавров прибыл в столицу Малайзии из Лаоса, где принял участие в ежегодных министерских мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). На встрече с главой МИД Китая Ван И российский министр заявил, что Россия и Китай должны сообща противодействовать вмешательству внерегиональных сил в дела Юго-Восточной Азии и вносить свой вклад в благополучие и процветание.

Кроме того, по запросу МИД Южной Кореи Лавров встретился с главой южнокорейского внешнеполитического ведомства. Лавров и глава МИД Южной Кореи Чо Тхэ Ёль обсудили обстановку на Корейском полуострове и выразили готовность к продолжению контактов по вопросам, представляющим взаимный интерес.