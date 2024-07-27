Вьентьян, 27 июля, 2024, 12:33 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Южной Кореи Чо Тхэ Ёль обсудили обстановку на Корейском полуострове во время встречи, которая состоялась 27 июля в рамках министерских мероприятий по линии АСЕАН во Вьентьяне.

Sakchai Lalit/AP/TASS Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

«Главы внешнеполитических ведомств двух стран обменялись мнениями по вопросам двусторонних отношений, а также ситуации на Корейском полуострове», — сообщил МИД России.

На встрече стороны выразили готовность к продолжению контактов по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Как сообщало ИА Регнум, Лавров на пресс-конференции во Вьентьяне 27 июля сообщил о запросе МИД Южной Кореи на проведение встречи в Лаосе. Российский министр заявил, что намерен выслушать южнокорейского коллегу, раз тот настоял на встрече.

В Лаосе главы МИД России и Южной Кореи кратко побеседовали во время вечернего приёма 26 июля, а также перед началом заседания министров государств — участников Восточноазиатского саммита 27 июля.

Лавров прибыл с визитом в Лаос 25 июля. Глава МИД России принял участие в ежегодных министерских мероприятиях по линии АСЕАН. На встрече с главой МИД Китая Ван И российский министр заявил, что Россия и Китай должны сообща противодействовать вмешательству внерегиональных сил в дела Юго-Восточной Азии и вносить свой вклад в благополучие и процветание.